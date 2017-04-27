4公尺的巨人視角 讓日本旅客嗨翻的台北「2景點」！
紅綠燈、路樹從頭頂呼嘯而過，刺激又新奇。台北雙層觀光巴士今年初上路，提供國內外旅客用全新視角玩台北，以高4公尺的巨人般角度，走訪信義、故宮紅藍雙路線，沿途行經超過20處站點，而其中有「2個景點」最讓外國旅客驚呼，就來聽聽隨車服務員有哪些有趣的貼身觀察吧！
台北雙層觀光巴士起末站為台北車站出發，信義線行經南門、西門町，連接信義路開往台北101大樓；故宮線則行經中正紀念堂，沿中山北路開往台北故宮，車廂除了提供中、日、英、韓語音導覽，介紹沿途景點資訊，每趟班次還有隨車服務員負責收票、提供深入講解。
對於以觀光巴士為工作場域的隨車服務員來說，觀光巴士不僅是提供外國人探索台北，也是國人或早已習慣同一視角的台北居民來認識台北的新面貌。車行信義路段的公車專用道時，4公尺高的露天車廂，讓馬路上的紅綠燈、路牌以及綠樹距離變得更近，也因此行車途中嚴禁站立，看似驚悚卻又新奇。
觀光巴士紅藍雙路線停靠超過20處台北旅遊站點，包括北門、中正紀念堂、永康街、大安森林公園、台北市立美術館等景點，但其中往往在行經「總統府」與「台北101」時旅客發出的驚呼聲最高，能不時聽見日本旅客發出「すごい」（好棒）讚嘆，也讓隨車服務員備感驕傲。
(中時電子報)
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