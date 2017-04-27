4公尺的巨人視角 讓日本旅客嗨翻的台北「2景點」！

街頭新亮點都可見到台北市半開放紅色雙層巴士。（圖/本報系資料照）

對生活在台北的居民來說，這些是再平凡不過的街景，能透過不同視角尋找台北新樂趣。（圖/簡怡欣攝）

沿途行經超過20處站點，而其中有「2個景點」最讓外國旅客驚呼，總統府是日本遊客最新奇的建築之一。（圖/簡怡欣攝）

紅綠燈、路樹從頭頂呼嘯而過，刺激又新奇。台北雙層觀光巴士今年初上路，提供國內外旅客用全新視角玩台北，以高4公尺的巨人般角度，走訪信義、故宮紅藍雙路線，沿途行經超過20處站點，而其中有「2個景點」最讓外國旅客驚呼，就來聽聽隨車服務員有哪些有趣的貼身觀察吧！

台北雙層觀光巴士起末站為台北車站出發，信義線行經南門、西門町，連接信義路開往台北101大樓；故宮線則行經中正紀念堂，沿中山北路開往台北故宮，車廂除了提供中、日、英、韓語音導覽，介紹沿途景點資訊，每趟班次還有隨車服務員負責收票、提供深入講解。

臺北市雙層觀光巴士18日啟航，將有兩條路線行經101大樓及故宮博物館。(圖/本報系資料照)

台北市雙層觀光巴士亮眼的紅色車體採半露天式設計，並有隨車小姐提供旅遊諮詢等服務。（圖/本報系資料照）

台北市雙層觀光巴士乘車路線分紅、藍兩線，前往市區多個熱門景點。（圖/中央社資料照）

對於以觀光巴士為工作場域的隨車服務員來說，觀光巴士不僅是提供外國人探索台北，也是國人或早已習慣同一視角的台北居民來認識台北的新面貌。車行信義路段的公車專用道時，4公尺高的露天車廂，讓馬路上的紅綠燈、路牌以及綠樹距離變得更近，也因此行車途中嚴禁站立，看似驚悚卻又新奇。

觀光巴士紅藍雙路線停靠超過20處台北旅遊站點，包括北門、中正紀念堂、永康街、大安森林公園、台北市立美術館等景點，但其中往往在行經「總統府」與「台北101」時旅客發出的驚呼聲最高，能不時聽見日本旅客發出「すごい」（好棒）讚嘆，也讓隨車服務員備感驕傲。

(中時電子報)