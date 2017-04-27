美太平洋司令： 中共解放軍火箭部隊控制世界最大導彈部隊

哈里斯在聯邦眾院作證表示：中國解放軍火箭部隊（PLARF）控制著世界上最大最多樣化的導彈部隊。美國的能力無法與中國抗衡(江靜玲攝）

美軍太平洋司令哈里斯26日在聯邦眾院作證時表示，中國解放軍火箭部隊（PLARF）控制著世界上最大最多樣化的導彈部隊。美國的能力無法與中國抗衡。

哈里斯表示，解放軍火箭部隊擁有2000多架彈道導彈和巡航導彈。美國因受限於和俄羅斯間簽署有中程導彈條約(INF)，無法與中國相抗衡。他強調，這個事實非常重要。因為如果中國為INF簽署國，則大約高達95％的中國導彈違反INF條約規範。美俄於1987年由雷根總統和戈巴契夫簽署中程導彈條約(INF)。

哈里斯指出，解放軍火箭部隊是針對一系列任務組成的，除了有大量的導彈瞄準台灣，還有其他的目標。關島即所謂的第二島鏈目標。他表示，中國洲際導彈可攜帶核子武器，襲擊美國本土。此外，中國也在大量投資先進的導彈技術，如超音速。

在這項「印度 - 亞太地區安全挑戰的軍事評估」的聽證會上，哈里斯並特別指出，中國去年成立解放軍戰略支援部隊（PLASSF），以期更有效管理網絡、空間和其他相關專業能力。

哈里斯說，若解放軍戰略支援部隊(PLASSF)成功否認其他國家空間、電磁光譜和網絡，則這支部隊將是一個潛在改變遊戲規則者。

(中時)