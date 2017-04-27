民眾酒醉脫序跳水 熱心警送返家
花蓮縣玉里鎮樂合里一位潘姓民眾日前與三五好友餐敘，因不勝酒力無法自行返家，家人、鄰居叫不動也搬不動他，只好請求樂合派出所協助，當警員邱顯淦及張博彥趕到現場時，潘男卻突然行為脫序，跳入附近水圳中，4人花了好大的力量才將男子拉起，並以警車載送協助其返家。
潘父表示，兒子平日工作及經濟上的壓力大，當日餐敘時多喝了幾杯，醉後卻不願返家，擔心放任不管會發生意外，只好請求警方協助，沒想到男子一見到員警，突然性情大變，說好熱就跳入水圳。
潘男躍入中，全身浸泡在水中欲降低體溫，潘父、鄰居與警方4人好多歹說，最後才合力才將全身濕透的潘男從水中拉起，見男子身上無損傷即送其返家，父親不斷表示勞煩警方很不好意思，也對員警之熱心深表感激。
樂合派出所所長林富河表示，為民服務也是警察工作重點之一，只要能力所及之處，警方均會盡力幫忙與協助，另外也藉此呼籲民眾飲酒勿過量，千萬記得醉不上道，不要讓一時之方便，造成一輩子之遺憾。花蓮》民眾酒醉脫序跳水 熱心警送返家
楊漢聲／花蓮報導
花蓮縣玉里鎮樂合里一位潘姓民眾日前與三五好友餐敘，因不勝酒力無法自行返家，家人、鄰居叫不動也搬不動他，只好請求樂合派出所協助，當警員邱顯淦及張博彥趕到現場時，潘男卻突然行為脫序，跳入附近水圳中，4人花了好大的力量才將男子拉起，並以警車載送協助其返家。
潘父表示，兒子平日工作及經濟上的壓力大，當日餐敘時多喝了幾杯，醉後卻不願返家，擔心放任不管會發生意外，只好請求警方協助，沒想到男子一見到員警，突然性情大變，說好熱就跳入水圳。
潘男躍入中，全身浸泡在水中欲降低體溫，潘父、鄰居與警方4人好多歹說，最後才合力才將全身濕透的潘男從水中拉起，見男子身上無損傷即送其返家，父親不斷表示勞煩警方很不好意思，也對員警之熱心深表感激。
樂合派出所所長林富河表示，為民服務也是警察工作重點之一，只要能力所及之處，警方均會盡力幫忙與協助，另外也藉此呼籲民眾飲酒勿過量，千萬記得醉不上道，不要讓一時之方便，造成一輩子之遺憾。
(中時)
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