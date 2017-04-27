男子返家遭痛毆 疑遭「電擊槍」射傷

案發現場。（葉書宏翻攝）

年約30歲許姓男子26日晚間11時許，返家途中行經新北市新店區百忍街66巷口，突然遭2名埋伏的陌生男子痛毆，其中一名男子拿出「槍型」的電擊器朝許男右手射擊，2人隨即搭計程車逃逸，警消獲報將許男送醫，幸無生命危險，醫師診斷並非槍傷，警方懷疑是電擊槍所致。

警方調查，2名男子先搭計程車抵達新店區百忍街，在場埋伏許久顯示早有預謀，犯案後再搭計程車逃逸；許男意識清醒向警方說，「我被毆打，對方拿出一把像槍的東西！」警方目前已鎖定車牌，循線偵辦中。

(中時)