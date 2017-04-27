員林市巷弄女子離奇陳屍血泊中

員林市大同路1處巷弄發現倒臥血泊中的女子。鐘武達翻攝。

彰化縣員林市大同路1處巷弄昨天下午赫然發現1具倒臥血泊的女屍，警方採證時，發現遺體底下壓著1把約30公分長的水果刀，死者右頸部則有長10公分、寬5公分的刀傷，警方查出死者是35歲曾姓女子，死亡原因已報請檢察官會同法醫調查釐清。

員林警方經調閱附近路口監視器發現，曾姓女子是先自行騎機車停在附近，然後獨自走進巷弄，過沒多久就有民眾發現該她陳屍路中間。

警方表示，監視器畫面顯示當時並無其他人出入，且附近有民眾辦喪事，也都表示沒看過該名女子，也未聽到爭吵聲。

警方根據死者身上資料查出，曾女設籍南投縣、未婚，半年前離家後就很少與家人聯繫，不過最近曾經回家，但家人不知她從事什麼工作。

(中時)