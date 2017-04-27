消逝的存在駁二特展至5月底　108尊翻糖佛像和170片壓克力板對位投影並陳

高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」即日起至5月31日在駁二大義C9倉庫登場，展出日本藝術家Yuka Otani用糖創作108尊佛像和西班牙藝術家Pablo Mercado用170片曲面壓克力片創作對位投影《Now此刻》（如圖），呈現時間的存在與消逝。（王錦河攝）

高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」即日起至5月31日在駁二大義C9倉庫登場，展出日本藝術家Yuka Otani用糖創作108尊佛像《輪迴／無常》（如圖）和西班牙藝術家Pablo Mercado用170片曲面壓克力片創作對位投影，呈現時間的存在與消逝。（王錦河攝）

高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」即日起至5月31日在駁二大義C9倉庫登場，展出日本藝術家Yuka Otani用糖創作108尊佛像《輪迴／無常》（如圖）和西班牙藝術家Pablo Mercado用170片曲面壓克力片創作對位投影，呈現時間的存在與消逝。（王錦河攝）

高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」即日起至5月31日在駁二大義C9倉庫登場，展出日本藝術家Yuka Otani用糖墨創作絹印作品《顯現》（如圖），Yuka先拍攝照片，利用感光劑轉印到絹版上，運用糖原料作成版畫，再用火烤現出影像。（王錦河攝）

高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」即日起至5月31日在駁二大義C9倉庫登場，展出日本藝術家Yuka Otani（右）用糖創作108尊佛像《輪迴／無常》，呈現時間的存在與消逝。翻糖作品在曾是台糖倉庫內展出別具歷史意義。（駁二提供）

高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」即日起至5月31日在駁二大義C9倉庫登場，展出西班牙藝術家Pablo Mercado（如圖）用170片曲面壓克力片創作對位投影《Now此刻》，呈現時間的存在與消逝。（駁二提供）

高雄駁二駐村藝術家雙人聯展「消逝的存在」即日起至5月31日在駁二大義C9倉庫登場，展出日本藝術家Yuka Otani用糖創作108尊佛像《輪迴／無常》和西班牙藝術家Pablo Mercado用170片曲面壓克力片創作對位投影《Now此刻》，東西方兩位藝術家以不同型式呈現時間的存在與消逝。

Yuka Otani主要以玻璃、糖、水等媒材創作，探索這些材質的流動性和有機變化性，這次駐村期間以糖為素材創作，翻糖作品在曾是台糖倉庫內展出別具歷史意義。作品《Annica 輪迴／無常》以翻糖鑄造108尊高約20公分的佛像，藉由不同溫度的鑄燒，108尊佛像呈現出不同的顏色和透明度，且因糖的物理性，糖製佛像會隨時間逐漸融化再凝固，開始擺脫藝術家的掌控，慢慢揭露糖的流體特性，逐漸自我消融的物體展開自主演出，當糖製佛像最後融化成一灘黏稠無定型的液體時，便達到頓悟的平和狀態。佛像代表莊嚴沉靜，糖象徵糖衣包裹浮濫的消費文化和慾望，形成強烈對比反差，隨著糖漸漸融化，象徵慾望的消逝和人生的無常。

相對Yuka以東方禪意的形式呈現，Pablo Mercado以科學計算的方式展示時間，作品《Now此刻》用4台投影機結合新科技3D光雕技法將影像投影在彎曲如紙片的壓克力板上，他將170秒長的影片分割投影在170片曲面壓克力板上，乍看如同170張瞬間停格在空間中的紙片效果。當觀者在展場中央時可在同一時間看到170秒整部影片的全貌，縱軸的時間線被打破，呈現在三度空間內，帶出藝術家對於時間的觀點：「時間並不

分過去現在及未來，時間是由每1格當下的『此刻』所組成。」

駁二藝術家進駐計畫從2014年12月開辦以來，已有逾100位各國藝術家駐村駁二創作，內容包括呼應高雄的歷史脈絡、探索當代生活的各類議題等，有戶外裝置藝術也有室內展覽，本次「消逝的存在」日本和西班牙的雙人聯展，兩人以不同的觀點和媒材創作，同時提出何為時間？希望觀者透過具體形象化的創作以新的視角感受時間。

(中時)