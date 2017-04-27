和音樂家同台演出 新南國小學生初體驗
25日晚間在屏東藝術館有1場非常特別的演出，高樹鄉新南國小希望弦樂團，與盲人鋼琴家許哲誠、音樂教教授范德騰，聯合舉辦「相逢在春天‧聽到希望‧看見堅持音樂會」，用美妙的鋼琴和小提琴音樂感動現埸近900名聽眾。
有天才盲人鋼琴家之稱的許哲誠是基隆人，他出生3個星期後，因罹患視網膜剝離雙眼失明。但上帝也為他開了另一扇窗，3歲開始他便展現對旋律節奏的絕佳音感，家人開始栽培他學琴，先後在多位名師下學習。14歲時參加在美國華府甘乃迪藝術中心舉辦的「國際身心障礙青年音樂家」鋼琴比賽，一舉拿下首獎。
新南國小校長陳淑蕙，這次特別安排學校樂團和許哲誠演出，她說，對於偏鄉學生，很難得有機會上台表演，尤其又是和這麼知名的音樂家，這是很大的挑戰，對孩子也是彌足珍貴的回憶。
她說，雖然孩子拉琴的技巧還有進步的空間，她也想讓學生知道，只要堅持就可以看到希望。許哲誠則說，和孩子們合作是很大的挑戰，必須要先聽他們的小提琴音樂，再練習、背譜，也必須培養合奏時的默契。
5年級的楊雅茹說，很開心可以拉琴給台下這麽多觀眾聽，是很棒的回憶；6年級的李亮夫說，可以全校一起在台上演出，這最棒的國小畢業禮物。
(中時)
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