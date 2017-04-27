失戀女討抱抱 醒來被男友人性侵

49歲埃利森 （Stewart Ellison）涉嫌對酒醉的女友人性侵，被裁定強暴罪成，可能會被判入獄。(圖片取自metro)

英國一名女子失戀後，心情不佳，找男友人喝酒傾訴心情，不過她強調拒絕發生性關係，只要「討抱抱」安慰就好。但隔天醒來，女子卻發現自己衣衫不整，遭到性侵，便報警處理。

據了解，女被害人因為失戀，便與49歲男友人埃利森 （Stewart Ellison）外出喝酒，之後又邀對方至家中，但表明不想發生性關係，她睡前向對方表示，希望能有「舒服的擁抱」。但埃利森趁她熟睡後，對她上下其手，10至15分鐘後便性侵她，被害人醒來後發現埃利森壓在她身上辦事，表示相當震驚，嚇得無法說話。驚醒後她開始哭泣，埃利森也向被害人道歉。

被害人事後向朋友告狀，朋友說服她到診所檢查和報警。埃利森後來發簡訊質問被害人：「為何你的朋友打給我？你是否把事情告訴她，對不起，事情已經發生了。」她回覆：「我告訴過你，我不想要性交。」他回答說：「除了對不起，我能說什麼？

埃利森最後被捕，他聲稱擁抱報害人時，她發出舒服的呻吟聲，承認抱過被害人及摸她，又指她當時沒有表現出不願意的樣子。

(中時電子報)