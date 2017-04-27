北韓飛彈終會成功 美軍太平洋司令：要有作戰準備

美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）稍早出席國會聽證會表示「太平洋司令部要做好今晚作戰的準備」。(圖片取自ctvnews)

美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）稍早出席國會聽證會表示駐防太平洋的美國海軍部隊，有能力防禦北韓的飛彈攻擊。金正恩說過不會放棄核武，有朝一日試射飛彈可能會成功，但他沒有信心，北韓不會攻擊日本和南韓。「太平洋司令部要做好今晚作戰的準備」。

金正恩說過不會放棄核武，隨著北韓洲際飛彈與核武發展愈來愈成功，哈里斯相信金正恩還會繼續嘗試，他更引用愛迪生發明電燈炮為例，表示失敗一千次，總有一次會成功。他強調，「我沒有信心北韓不會攻擊日本和韓國」做為美軍太平洋司令，他必須當金正恩是言行如一，做好今晚作戰的準備。

哈里斯還說，沒有人希望戰爭發生，但必須有所準備，抵禦美國本土，協防南韓和日本。哈里斯建議擴大美國的國家飛彈防禦系統，在夏威夷部署飛彈攔截器及防禦雷達，來改善夏威夷飛彈防禦能力。要降低北韓緊張情勢最好的辦法就是維持可靠的戰鬥能力。

(中時電子報)