鋒面通過各地降溫有雨 中部以北10縣市大雨特報

今各地預測溫度。(取自中央氣象局)

氣象局針對中部以北10縣市發布大雨特報。(取自中央氣象局)

今日受到鋒面通過及東北季風增強影響，天氣轉涼；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，氣象局就針對了新北、台北、基隆、宜蘭、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投等發布了大雨特報，民眾要特別注意。預計周五起雨勢才會緩和，天氣逐漸好轉，目前看起來周末天氣也還算穩定。

溫度方面，今天溫度降幅也很大，中部以北及東北部白天的低溫，將會降到只有19度左右，清晨也會降到只有16到17度，加上風速變強，變涼的感覺會很明顯，另外南部和東南部整天的溫度，也會降到只有20到26度左右。

而今年第一個颱風梅花目前位於關島西方1170公里之海面上，強度仍是輕度颱風，估計路徑未來會逐漸轉向東北移動，對台灣沒有影響。

至於在今天空氣品質部分，金門及中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)