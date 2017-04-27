揭密！聯合國制裁北韓沒用的原因
北韓一直不斷發展核武，更被美國總統稱為是「全球的真正威脅」，十幾年來聯合國安理會一直試圖抑制北韓的核武計畫，成效卻依然不彰，北韓照樣進行核武試爆與飛彈試射。根據CNN報導，聯合國從2006年北韓首度進行核武試爆時，便從武器、煤礦、精品、金融服務及旅行禁令等五大方面制裁，但至今卻無用，原因為何？
武器禁運
聯合國實施武器禁運希望禁止所有武器的進口與出口，但根據聯合國公布的報告顯示，平壤仍透過各種幌子公司和國際掮客突破聯合國的封鎖進行交易，甚至從而取得現金或黃金。
煤礦
聯合國已經禁止會員國不要向北韓採購煤礦、鐵礦砂及稀土礦物，因為煤礦是北韓賺取外匯的主要來源。北韓之前多數煤礦都外銷到中國，不過北京在2月宣布至2017年底前全面暫停進口北韓煤礦。聯合國成員也被禁止向北韓提供航空噴氣和火箭燃料。
奢侈品
聯合國的制裁範圍也包括北韓統治菁英，禁止賣給北韓高層遊艇、珠寶、地毯等高價產品。美國駐聯合國大使曾表示：如果北韓執政的菁英們，一旦生活很奢侈而人民貧窮，就得付出代價。
金融服務
聯合國所有成員國禁止向北韓提供金融服務，切斷北韓核武與飛彈計畫的資金來源，國內企業也包括在內，不過聯合國的報告仍提出，北韓利用幌子公司接觸全球銀行業的證據。
旅行禁令
只要與北韓核武計畫有關的人禁止入境聯合國成員國，北韓的外交人員或政府官員必須被驅逐出境。
但這些制裁措施聯合國缺乏獨立手段來落實，只有在各國政府有意願並有能力執行的情況下才能發揮作用，甚至有些國家則缺乏執行制裁措施的資源或政治動機。所以目前制裁北韓的執行成效不彰，各國也無法取得共識。
(中時電子報)
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