敘化武攻擊 法證：阿塞德下令
敘利亞西北部，汗謝仁鎮（Khan Sheikhun）遭到化武攻擊，造成逾80人死亡，其中包括許多無辜孩童。法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）表示，法國化驗檢獲的沙林毒氣樣本，發現與敘利亞政府軍被指在2013年發動化武襲擊所用的毒氣一致，引述情報單位報告表示，沙林毒氣攻擊事件由阿賽德政府下令。
法國外長艾侯（Jean-Marc Ayrault）表示毒氣中發現六胺（hexamine）元素，足以證明攻擊來自敘利亞政府生產的沙林毒氣。報告指出，只有阿賽德和他身邊幾位有影響力的親信，才能下達使用化學武器的命令。
對此，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）仍然否認政府軍發動化武襲擊，指控法國所謂的證據是無中生有。而俄羅斯政府也駁斥，指沒有「確鑿證據」指向敘國政府，要求展開公正的國際調查，才能真正釐清真相。
(中時電子報)
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