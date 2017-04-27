疑似牽扯逃亡領袖居連 土耳其拘捕千人、停職9,000警
土耳其今在全國拘捕超過千名疑似和逃亡穆斯林精神領袖居連(Fethullah Gulen)有關的人士，並且在拘捕行動數小時後，又下令暫時停職超過9,000名警方人員，以調查他們是否和居連有關聯。
據美聯社(AP)報導，這是土耳其過去數月以來，針對去年7月發生的政變所進行的最大行動，土耳其總共發出了3,224張拘捕令，但是關於土耳其在全國多少省分發動拘捕行動，以及總共有多少人被拘捕，各家媒體有不同的數字。美聯社報導共有1,120名和警方相關的人士在81個省份被捕，BBC報導土耳其內政部長索魯(Suleyman Soylu)表示，警方在72省逮捕了1,009名教長(imam)。
其他也被發拘捕令的2,200多人，則是被土耳其政府懷疑在警方內部組成秘密組織。
雖然據土耳其官媒，約8,500名警員參與這起拘捕行動，但幾個小時候土耳其傳出，警方有超過9,000名人員遭到暫時停職，因為政府要調查他們是否涉及居連的活動。索魯表示這個全國性掃蕩行動，對政府打垮居連陣營來說是重要的一步。
去前7月15日土耳其發生政變但是沒有成功，自此土耳其超過4.7萬人遭到逮捕，其中有10,700人是警察，7,400人是軍方人員。除此之外，土耳其政府也清算、開除10萬名公職人員，包括警察和老師。
土耳其這些激烈手段引發歐洲國家不滿，德國外交部發言人費歇爾(Sebastian Fischer)在柏林表示，雖然政變這個事件的確需要好好調查，但是調查手段需要符合法治原則，德國認為在這政變事件過這麼久後，逮捕1,000人是不合適的。
居連本人否認策動這起政變，但是土耳其一直對美國施壓，希望能夠引渡居連回國。本月土耳其舉辦公投，雖然票數差距微小，但結果已經使得土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)權力大增。BBC駐當地記者表示，贏得公投使得艾爾多安更為大膽，除了警方外其他機關也很可能會被掃蕩。
(中時電子報)
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