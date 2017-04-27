MLB》陳偉殷首挨滿貫炮 馬林魚2比4落後
陳偉殷27日於費城進行本季第4場先發，尋求開季3連勝，2局下雖以兩K化解失分危機，3局下卻沒能從滿壘局面下逃脫，被法蘭柯敲出中左外野「滿貫全壘打」，也是大聯盟生涯首遭滿貫炮重創，所屬的馬林魚則以2比4落後費城人。
陳偉殷原定昨天先發，因雨延後1天，搭配捕手則首次換人，不是前3戰與他搭檔的艾利斯，而是打擊率超過3成的瑞爾謬托。殷仔和瑞爾謬托去年合作18場，自責分率5.55偏高。
馬林魚開路先鋒迪戈登1局上立刻揮出首打席三壘打，並先馳得點，殷仔下半局也讓費城人3上3下，將個人連續無安打局數推進到8局。
2局下陳偉殷被法蘭柯敲出中外野安打，1出局後再保送左打桑德斯，讓費城人攻上得點圈。所幸殷仔穩住陣腳，以拿手速球連續三振拉普、蓋爾維斯，化解危機。下半局普拉多隨即贊助左外野陽春炮，替馬林魚再添1分。
3局下陳偉殷被費城人先發投手維拉斯奎敲出右外野安打，接著雖然K掉開路先鋒C.賀南德茲，卻讓打者連續逮中第1球攻擊，艾德爾、賀瑞拉接連安打，攻占滿壘。
殷仔在滿壘情況下對決法蘭柯，2好2壞時一記86哩曲球沒進到好球帶，滿球數後的92哩速球被完全咬中，慘遭滿貫炮重創。這是陳偉殷大聯盟生涯被敲的第122轟，也是首支滿貫全壘打。
(中時電子報)
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