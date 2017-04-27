4月27日各報頭版要聞

重點要聞

●立院初審通過嚴懲酒駕 連坐罰乘客1.2萬

許多人酒駕遭警察攔下後，寧繳9萬元罰款，也不願酒測留下前科，遭立委批評是漏洞，立法院交通委員會昨日審議《道路交通管理處罰條例》修正，提高酒駕拒測罰款翻倍至18萬元，且酒駕罰鍰採累進制，5年內累犯的罰款，會以過去紀錄為底往上加；交委會也首度通過連坐法，與酒駕者同車的乘客，可處6000元至1萬2000元罰鍰。長期關注酒駕議題的團體拍手叫好，認為政府終於邁出一大步，許多民眾也認同此舉能減少酒駕案件，但也擔心誤上酒駕車，變成自己倒楣。

●前瞻宣傳不足 蔡英文怒飆政院

民進黨昨中常會，據了解，身兼黨主席的蔡英文總統，在會中對前瞻建設宣傳不力對行政部門發飆，她質疑許多好計畫，先前都沒對外說明；列席政院副院長林錫耀立刻把宣傳網站秀給蔡看，不料火上加油，蔡看完更火，表示「網站都只是把過去的新聞稿貼上，民眾如何能了解。」她要求政院對外說清楚，不要像現在這樣論述不足，讓在野黨汙衊綁樁。

●建中生冒名受訪 校方、學生道歉

好事變調！台灣大學個人申請24日放榜，北市建國中學安排「5冠王」及錄取醫學系的學生接受媒體採訪，但其中錄取台大醫學系的資優班趙姓學生，讓周姓同學穿上他的制服冒名受訪，事後知情學生將此事PO上網，戲稱「地表最強高中日常」，讓不少網友搖頭「連欺騙也可以說嘴」。校方昨代學生致歉，周生也在臉書貼文道歉。

重點要聞

●爬喜馬拉雅山墜谷 失蹤53天 台男獲救 女友亡

在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤多日的台灣情侶梁聖岳和劉宸君，昨傳出被尋獲。梁聖岳在與家人失聯53天後倖存，但女友劉宸君不幸墜落200公尺深山谷身亡，梁獲救時意識清楚，可以說話但身體虛弱。我駐印度代表處在接獲尼國警方通知後，決定派員於今天飛往尼泊爾首都加德滿都，協助家屬處理相關事宜。

●蛋價慘掉逾2成 跌幅史上最大

雖昨確認僅彰化鴻彰畜牧場驗出超標戴奧辛雞蛋，也決定銷毀，但連日來已引發恐慌，雞蛋產地價從上周五約每台斤28.5元，一口氣跌至今22.5元價位，跌幅高達2成1，創史上單周最大跌幅，農委會指，因雞蛋銷量大減，造成產銷失衡所致。

●砸4千億建軌道 地方樂搶加碼

在朝野立委衝突聲中，立院昨完成《前瞻基礎建設特別條例》草案初審，總預算8800億元，近半預算、4241億元將投入捷運等「軌道建設」；各縣市首長不但積極爭取，就連過去總統蔡英文下鄉宣傳時也以此作宣傳重點，還引來地方首長要求「加碼」，可說是兵家必爭之地。

重點要聞

●終審法官政治任命 法官協會：為何須變動

司改分組會議決議，終審法院法官將改由總統政治任命，引發總統擴權質疑，法官協會昨天發表聲明指出，此改革方案有諸多疑慮，為何必須將終審法院法官改為政治任命的特任官，並變動遴選方式？

●國民黨中常會 變黨魁選舉戰場

國民黨主席選舉日趨激化，國民黨中常會也成為各陣營代理人的戰場。黨主席候選人洪秀柱競選發言人、中常委呂謦煒昨天在中常會再度質疑，四月中旬黨代表在台中舉辦團結誓師大會，有陣營疑似有請客吃飯，要求黨中央調查。呂謦煒的質疑衝著候選人吳敦義而來，吳陣營選監委員會成員、中常委姚江臨等人聞言，圍剿呂謦煒，強調當天聚會絕無請客吃飯，要呂謦煒不要抹黑、亂扣帽子。

●追討溢領退休金 「被列名的人已領30年嗎」

立法院三讀通過黨職併公職溢領退休金處理條例，前副總統連戰、考試院前院長關中等曾任政務人員者，「黨職併公職」溢領退休金將被追討。國民黨呼籲，轉型正義應一體適用，不應針對性立法。

重點要聞

●美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統

美軍太平洋司令哈里斯今天在眾院軍委會作證時表示，隨著中國解放軍支出與能力逐年增加，台灣自我防衛的能力在遞減，「我們必須繼續協助台灣防衛它自己，並展示美國的決心，中國任何企圖以武力迫使台灣人民統一的作為都是不可接受的」。

●戴奧辛蛋來自鴻彰 污染源仍不明

找到戴奧辛雞蛋來源了！食藥署昨晚確認係彰化縣芳苑鄉「鴻彰」畜牧場的雞蛋戴奧辛超標，近期將焚化銷毀該場封存的雞蛋近十五公噸，亦將撲殺場內逾四萬隻活雞。另兩家財源、駿億總數約廿五公噸的雞蛋可解除下架、恢復販售。

●台幣強強滾 遊英、大馬現打8折

暑期旅遊旺季即將到來，有出國計畫但還沒確定地點的民眾，不妨從新台幣匯率的角度思考；舉例而言，過去一年新台幣對英鎊、馬幣分別升值約廿％，因此，若赴英國、馬來西亞購物，相當於可享八折優惠。

(中時電子報)