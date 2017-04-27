NBA》第5戰不打！隆多：我以為我是金鋼狼
先前盛傳有機會在27日第5戰登場的公牛後衛隆多，目前親口證實無法出賽，公牛士氣勢必受挫，談到自己右手拇指骨折傷勢，隆多甚至開玩笑表示，「我以為自已是金鋼狼，可惜事實上我的拇指傷勢並未痊癒！」
金鋼狼是漫威英雄人物之一，除了雙手擁有自由伸縮的利爪，任何傷勢更能馬上痊癒，隆多會用金鋼狼形容自己，主因是他確實很想回到場上拚戰，可是隨著他坦承自己不僅拇指骨折，手腕韌帶也有撕裂現象，傷情越來越糟糕。
目前隆多已經拿掉右手固定護具，不過骨折傷勢並未恢復，右手大拇指也有腫脹與疼痛跡象，儘管他自認傷勢好多了，卻也強調，「現在我只要上場出現任何倒地狀況，都有可能造成傷勢加重。」
公牛現跟塞爾提克打成2比2平手，今天的第5戰即將決定誰能領先且聽牌，到底隆多能否趕上29日的第6戰，甚至5月1日的第7戰，連他自己也不能確定，他在第5戰的先發控衛位置，目前敲定由卡南扛下。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。