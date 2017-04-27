NBA》第5戰不打！隆多：我以為我是金鋼狼

隆多27日繼續因為手指骨折傷勢缺陣。(美聯社資料照)

先前盛傳有機會在27日第5戰登場的公牛後衛隆多，目前親口證實無法出賽，公牛士氣勢必受挫，談到自己右手拇指骨折傷勢，隆多甚至開玩笑表示，「我以為自已是金鋼狼，可惜事實上我的拇指傷勢並未痊癒！」

金鋼狼是漫威英雄人物之一，除了雙手擁有自由伸縮的利爪，任何傷勢更能馬上痊癒，隆多會用金鋼狼形容自己，主因是他確實很想回到場上拚戰，可是隨著他坦承自己不僅拇指骨折，手腕韌帶也有撕裂現象，傷情越來越糟糕。

目前隆多已經拿掉右手固定護具，不過骨折傷勢並未恢復，右手大拇指也有腫脹與疼痛跡象，儘管他自認傷勢好多了，卻也強調，「現在我只要上場出現任何倒地狀況，都有可能造成傷勢加重。」

公牛現跟塞爾提克打成2比2平手，今天的第5戰即將決定誰能領先且聽牌，到底隆多能否趕上29日的第6戰，甚至5月1日的第7戰，連他自己也不能確定，他在第5戰的先發控衛位置，目前敲定由卡南扛下。

(中時電子報)