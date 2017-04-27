民進黨1分鐘審法案 蔡正元：太陽花不知死那去？

太陽花學運。（資料照，姚志平攝）

昨審「前瞻」，召委邱議瑩在11點半左右裁示停止發言、進入逐條審查，引發國民黨立院黨團成員不滿。（資料照，劉宗龍攝）

昨(26)日立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，召委邱議瑩宣佈宣讀條文，不到1分鐘逕自通過，完成初審，藍綠雙方無共識爆發推擠衝突。國民黨政策會執行長蔡正元怒批，看看民進黨審法案，當年指責服貿說什麼半分鐘、黑箱、不民主的那批人，現在只會裝死！什麼太陽花、什麼捍衛民主，現在不知道死到那裡去？

立院經濟聯席委員會昨審《前瞻》草案，國民黨團輪番發言杯葛，但會議主席、綠委邱議瑩11點半左右「突襲」，裁示停止發言，並在人牆保護下進入逐條討論，藍委一湧而上，雙方爆發推擠，邱議瑩逕自宣布草案審查通過，完成初審，未實質討論。

國民黨立委費鴻泰表示，從審查到宣布散會，邱議瑩只花了1分鐘，就將全案送交院會，若以預算8千9百億計算，民進黨「1秒鐘就花掉148.33億元！」。為此，民進黨召開記者會反控藍委暴力，邱議瑩表示：「再怎麼野蠻也不要阻止國家建設。」

而回顧2014年318，學生與社會人士因反對國民黨立委張慶忠以30秒時間宣布完成《海峽兩岸服務貿易協議》委員會審查，發起佔領立法院的「太陽花」。

蔡正元則痛批看看民進黨這樣審法案，那些當年指責服貿，說什麼半分鐘、說什麼黑箱、說什麼不民主的那批人，現在只會裝死！什麼太陽花、什麼攻佔立法院、什麼捍衛民主，現在不知道死到那裡去？

(中時電子報)