8800億前瞻計畫60秒過初審 李明賢諷空前創舉

立法院昨日初審《前瞻基礎建設特別條例》草案，會議主席、民進黨立委邱議瑩(中)逕自宣布草案審查過關，交付朝野協商，引發爭議。（資料照,劉宗龍攝）

立法院昨日初審《前瞻基礎建設特別條例》草案，會議主席、民進黨立委邱議瑩逕自宣布草案審查過關，交付朝野協商，引發爭議。藍委費鴻泰痛斥邱議瑩從審查到宣布散會，只花1分鐘就將全案送交院會，「1秒鐘就花掉148.33億元」。對此，國民黨文傳會副主委李明賢在臉書痛批「每秒148億元的史上空前效率，這不是世界級鬧劇嗎？」

立法院經濟聯席委員會昨審查《前瞻基礎建設特別條例》草案，國民黨團雖祭出「拖字訣」，輪流發言杯葛，但會議主席邱議瑩11點半突襲，裁示停止發言，在人牆阻隔下進入逐條討論。國民黨立院黨團書記長王育敏表示，她透過麥克風高喊「有異議」，但民進黨仍逕自宣布完成審查，王育敏痛斥這根本是「一例一休」翻版。

對此，李明賢表示，影響900多萬勞工權益的一例一休草案初審通過，花多久時間？答案是一分鐘！所以主持會議的陳瑩被譏為「一分瑩」；而把政府舉債上限快要借光的前瞻計畫條例，立院花多少完成初審？答案也是一分鐘！會議主席邱議瑩又是另一位「一分瑩」！

李明賢指出，民進黨當初宣稱什麼程序正義、破除黑箱，如今都證實是鬼話連篇，一分鐘通過兩個重大草案，倘若這不是黑箱什麼是黑箱？那些自由派學者，如今為何都噤聲？少數一兩位，如徐世榮痛批前瞻「威權霸道粗糙無比」，算是標準一致的，但依照覺醒青年的標準，不用上街抗議嗎？

李明賢說，號稱世代正義的民進黨已經把未來10年甚至20年的舉債上限通通花光光，「青年人們，你們不生氣嗎？」民進黨執政時期的呂秀蓮副總統也提出警告：前瞻要避免債留子孫、增添另類蚊子館。青年人們，你們也不生氣嗎？李明賢痛斥「民進黨政治人物們，你們還有一點良心嗎？」

對此，網友表示「他們已經泯滅良心了」、「綠蠅全面執政在立院佔多數還這麼樣的鴨霸，它們真的只適合當在野黨而已！」、「一分鐘過一例一休和錢沾計畫 創下立院世界級鬧劇 鴨霸!」、「真夭壽亂搞8800億。民進拼命搶錢準備債留子孫！每一個人吃香喝辣.每個人很像土匪強盜集團」、「武則天再世」、「難道非搞到國破家亡不可嗎」、「這樣搶國庫的錢比較快吧！民進黨已經目無國家，目無百姓了」。

(中時電子報)