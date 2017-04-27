Gary閃婚換電話 智孝認了很傷心

Gary閃婚，宋智孝坦言有些傷心。（圖／本報系資料照片）

《Running Man》成員日前在馬來西亞舉行見面會，但不少人都好奇前成員Gary閃婚後的生活，而宋智孝在被問到此事時，就透露自己也是看新聞才知道這位「周一情侶」結婚，坦言頗為傷心，但也強調是很真心祝福他。

宋智孝在馬來西亞舉辦粉絲見面會時，難逃被問「周一情侶」搭檔Gary結婚一事，坦言自己也是看了新聞才知對方結婚，不僅坦言心情頗受傷，還無意間提到他換了電話，讓智孝搞笑要Gary打電話給他們。

至於哈哈也說自己有傳訊息給Gary，但都沒有收到回覆，可他笑稱Gary個性本來就有些奇怪，相信他很快會和RM成員聯繫，也說很能理解Gary的心情，強調自己和智孝都是很真心祝福Gary！

(中時電子報)