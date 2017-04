《沉默羔羊》導演德米因病過世 享年73歲

1992年德米(左)、茱蒂佛斯特和安東尼霍普金斯贏得奧斯卡金像獎時的合照。(美聯社)

著名驚悚電影《沉默羔羊》(The Silence of the Lambs)的導演強納森·德米(Jonathan Demme)今天在紐約因食道癌併發症逝世,享年73歲。

據CNN報導,德米導演過的電影種類非常廣泛,但其中最著名、影響最深遠的莫過於《沉默羔羊》了,這部根據美國犯罪小說作家Thomas Harris的小說改編的電影,在1991年上映後,不但票房賣座,在隔年也奪得多項奧斯卡金像獎如最佳電影,德米拿下最佳導演獎、演員茱蒂‧佛斯特(Jodie Foster)和安東尼‧霍普金斯(Anthony Hopkins)也都獲得最佳男女主角獎。

這部電影的主人翁漢尼拔(Hannibal Lecter)也成為一代經典角色,衍生出多部續集電影和電視影集。許多觀眾對漢尼拔這個世故優雅、但嗜吃人肉的連續殺人魔深深著迷。

在聽聞德米過世的消息後,佛斯特表示德米是她的朋友和導師,她說德米是這麼傑出和活躍的人,只有颶風才能和他比擬。湯姆‧漢克斯也說德米讓他了解,一個人的心可以多寬大以及這可以對人有多大的影響。

除了《沉默羔羊》外,德米也是多部經典電影的導演,如1993年湯姆漢克斯(Tom Hanks)主演、根據一名得愛滋病律師的真人真事故事改編的電影《費城》。1998年美國脫口秀女主持人歐普拉 (Oprah Winfrey)主演、描寫19世紀黑奴的電影《魅影情真》(Beloved),也是德米執導的。

其他德米執導的電影風格迴異,如蜜雪兒‧菲佛(Michelle Pfeiffer)主演的喜劇《烏龍密探擺黑幫》(Married to the Mob)、喜劇動作電影《散彈露露》(Something Wild)、政治驚悚電影《戰略迷魂》(The Manchurian Candidate),以及獨立電影《瑞秋要出嫁》(Rachel Getting Married)等。

嗜愛音樂的德米除了很注重電影配樂外,在他長達40年的導演生涯中,也執導過許多藝人的紀錄片和音樂錄影帶如創作歌手尼爾‧楊(Neil Young)、偽裝者(The Pretenders)、美國搖滾歌手布魯斯·斯普林斯廷(Bruce Springsteen)和流行樂歌手賈斯汀·提姆布萊克(Justin Timberlake)。

德米並非念電影學院出身,會成為導演主要是因為他的朋友、獨立電影導演羅傑‧柯曼(Roger Corman)僱他撰寫和執導低成本電影。德米最後一部執導的電影是2015年上映、著名女演員梅莉‧史翠普(Meryl Streep)主演的《曲終人不散》(Ricki and the Flash)。

(中時電子報)