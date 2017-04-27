烏干達37歲婦生38子 醫切子宮斬多產惡夢
真的是多子多孫多福氣嗎？東非烏干達一名婦人年僅37歲，親生子女卻比她的年紀還多，一共有38個！醫生日前決定切除這名婦人的子宮，終止她如此「多產」的惡夢。
這名烏干達婦人名為拿巴坦茲（Mariam Nabatanzi），據《東網》報導，她12歲被家人安排嫁給當時40歲的丈夫，13歲第一次生孩子就是雙胞胎，之後連連產下多胞胎，甚至生了好幾次4胞胎。
醫生判斷，拿巴坦茲的多產基因可能遺傳自父親，因為她的父親和數名妻子的子女多達45個。經過檢查，醫生發現拿巴坦茲有排卵過剩的問題，雖然曾配戴避孕器，但這令拿巴坦茲的身體極為不舒服，後來不再避孕。由於拿巴坦茲的丈夫不負責任又經常家暴，另外幾名妻子紛紛離開，拿巴坦茲不僅要養育自己的孩子，還要照顧丈夫的其他子女，經濟狀況十分困難，醫生決定切除她的子宮，徹底結束拿巴坦茲不斷懷孕的惡夢。
38個孩子中，有10個女孩、28個男孩，年紀最大的23歲，最小的才出生4個月。拿巴坦茲的事件引起外界關注，當地官員已介入並提供經濟上的協助。
(中時電子報)
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