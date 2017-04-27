台南文學之旅》餐廳見證楊逵夫妻愛！「壓不扁的玫瑰」尋美味幸福

談到台南，大多數人腦海中可能是想到赤崁樓、府城小吃，其實歷史悠久的府城蘊含了豐厚的文化基底，除鄭成功在此趕走荷蘭人，府城也經歷過日據時代，也是台灣文學的故鄉之一！台南新化，除知名老街、保生大帝廟、「鬥蟋蟀」習俗外，這裡也是台灣文學作家—楊逵的出生地。

台灣文學巨擘楊逵。（圖取自楊翠臉書）

●挑戰權威「送報伕」、壓不扁的玫瑰—楊逵

楊逵本名楊貴，1905年10月18日出生於台灣台南新化鎮。楊逵一生努力將文學與社會運動結合的實踐家。他痛惡強權統治，自稱為「人道的社會主義者」，其所書寫的《送報伕》探討日本殖民、青少年筆觸的《鵝媽媽要出嫁》傳遞了對島嶼上弱者的愛與同情。

「葉陶楊坊人文餐廳」不時可發現楊逵詩作，細細品味大師字中所深藏的意涵。（林宜靜 攝）

楊逵79年的人生一生不停在對不平等的政權對抗，期間也在牢獄中度過坎坷歲月，然他始終堅持理念，用一顆誠實的心、拿一支樸質的筆，描寫生動而真實的平民生活，寫出社會底層的心聲，如「一朵壓不扁的玫瑰」」令人敬佩。

楊逵樂觀又堅強的夫人—葉陶女士。（圖為「葉陶楊坊人文餐廳」所舉辦的葉陶101紀念展，林宜靜 攝）

●台灣良心的背後 另位偉大的女性—葉陶

談到楊逵，也不能不說到他樂觀又堅強的夫人—葉陶女士。和楊逵同年的葉陶出生於日治時代高雄市旗后街，個性率性，思想前衛。年少時，因熱情洋溢，聲音洪亮，學生都暱稱他「烏雞母」，爾後投入農民運動到處演講，成了日本政府眼中的「土匪婆」。

如說楊逵是位浪漫的社會主義文學家，他的牽手葉陶女士就是背後那位偉大推手。在葉陶扶持下，成就「壓不扁的玫瑰」楊逵的作家與園丁的志業，也是台灣婦女運動的先驅！楊逵夫妻倆絢爛而坎坷的一生，更見證近代台灣所曾走過滄桑殖民歷史！

以文學為發想，景觀、菜色都有濃濃文學味的「葉陶楊坊人文餐廳」。（林宜靜 攝）

●葉陶楊坊人文餐廳品文學 看溫厚台灣人情

在台南新化除有紀念大師的「楊逵文學館」、新化高工校園內如詩如畫的「楊逵文學步道」外。在2007年時，兩位熱愛文學與藝術的女子，從楊逵的文字中認識了葉陶這位魅力十足的台灣女性，於是她們為葉陶蓋一間屬於她的餐廳—「葉陶楊坊人文餐廳」。

「葉陶楊坊人文餐廳」夜裡戶外景致，映照星光，美得像一張明信片。（圖取自「葉陶楊坊人文餐廳」Facebook）

占地400多坪的「葉陶楊坊人文餐廳」是以BOT方式委由民間經營校園中央廚房及景觀餐廳，雖以中式料理為主，然裝潢和擺飾確有以悠閒的南洋風情搭配低調質樸的閩式建築。

大紅「發呆亭」裡聞到原木芬香、庭園扶疏的花木，注入東海花園的想像，「壓不扁的玫瑰」在此盛開，而隨處可見的文學詩句背後都有深深含意，透露對台灣這塊土地的熱情，來自人情的溫暖。

走進餐廳裡，入口處的扶桑花引領客人、大紅燈籠高掛屋頂上，映透一種低調奢華！寬敞空間裡提供方形、圓形的原木桌椅，在餐廳一隅也有座小小圖書館，提供孩子們閱讀享樂！當天氣好時，陽光直直灑落，伴隨著戶外花香、料理飯菜香、用餐人們的笑聲，彷彿楊逵筆下的樂觀昂揚的主角群從書裡重現。

餐廳裡有美術系學生所繪製的楊逵、葉陶夫妻畫作，透過畫作瞭解日據時代生活。（林宜靜 翻攝）

●菜單上透詩意、挑動味蕾尋幸福

除在餐廳裡享用佳餚，葉陶楊坊人文餐廳也設有包廂，可從包廂內一覽戶外景致美景。強調不加味精的菜色，重視新鮮與實在。雖以中式料理為主軸，然融合台南歷史文化，也有西式、日式特色繽紛擺盤與口味多元，以無國界料理形容也不為過！

葉陶楊坊菜單上更處處顯現「詩意」！招牌的「醉雞卷」選用口感扎實的土雞腿，以數種中藥材與紹興酒調製成的醬汁醃製，肉鮮、味美、齒頰留香。翡翠海鮮羹、姜爆鮮大蝦、鹽烤松板肉、百果娃娃菜等吃得到創意與在地原味。

值得一提的是，為紀念葉陶女士而命名的糕點的地瓜蛋糕「葉陶貴」。選取新化地瓜為主要食材。蛋糕外形樸扭厚實，由地瓜泥摻少許麵粉揉和而成，還吃得到地瓜塊的溫潤綿密，隱隱透出地瓜香甜。為何會用此命名呢？背後可是有典故的，葉陶貴其名稱是因楊逵本名為楊貴，葉陶以夫為貴而得其名。

●台南好好玩！文學、古典、生態、美味應有盡有

楊逵在大地上寫詩，成就台灣的良心！在他的故鄉，旅人見證台灣文學史重要的一頁！他與葉陶女士愛情看似平淡，然在波折的歷史翻轉中更顯堅強！透過典雅餐廳、濃厚文學底蘊，讓後代的我們能從文字、舌尖遙想百年前的人文風景！

品嚐在地好味道後，不妨乘坐台南市公車、騎著T-bike來趟自在隨性的「台南輕旅行」吧！到關子嶺泡溫泉、七股賞黑面琵鷺、四草綠色隧道品味「台灣亞馬遜」，嘗美味蝦捲、清燙牛肉當早餐…等。

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(中時電子報)