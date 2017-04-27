MLB》水手「國王」被打爆 原因揭曉

「國王」賀南德茲肩膀發炎，預計休息2到3周。(美聯社資料照)

水手「國王」賀南德茲(Felix Hernandez)，昨天對老虎，只先發2局被敲6安，包括2分彈，失4分退場，今天被球隊放進10天傷兵名單，原因是肩膀發炎，預計至少休息2到3周。

賀南德茲本季2勝2敗，自責分率是偏高的4.73，主投26.2局，被敲39支安打，其中有6轟。賀南德茲今年曾為委內瑞拉打經典賽。水手8勝13敗，暫在美國聯盟西區墊底，但近況在提升，近10戰拿下5勝。

(中時電子報)