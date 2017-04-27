NBA》續留韋斯布魯克代價多高？答案是66億

雷霆打算花費5年2.2億美元的天價，提前綁住韋斯布魯克。(美聯社資料照)

隨著雷霆遭到火箭4比1淘汰出局，準備放假好好學習怎麼包尿布的「忍者龜」韋斯布魯克，早已提前放話想留奧克拉荷馬市拚戰，雷霆高層計畫今年夏天開出再創史上新高的5年2.2億美元，也就是約台幣66億天價留住韋少！

除了去年夏天痛失杜蘭特的教訓，雷霆高層如今更不願看到本季創下個人數據大三元，且改寫單季最多大三元紀錄的韋斯布魯克走人，會開出如此價碼並不奇怪，先前年薪最高的球星是灰熊後衛康利去年夏天簽下5年1.53億美元。

去年夏天跟雷霆簽下3年8570萬美元的韋斯布魯克，根據最新勞資協議的指定條款，讓他可在今夏提前跟雷霆續約，雖然他坦承到現在還沒想過續約問題，韋少仍表示，「但每個人都知道我喜歡奧克拉荷馬，也愛替雷霆打球。」

如此一來，韋斯布魯克沒有理由拒絕雷霆今年夏天的續約報價，他也預告將跟歐拉迪波等隊友進行暑期集訓，走人機會幾乎等於零，只是雷霆假如開出如此天價留他，到底還剩多少薪資空間可以另找好手加盟，目前還很難講。

雷霆目前還有泰吉布生、安卓羅伯生等先發主力即將成為自由球員，身為非受限自由球員的吉布生，續留機會不大，至於已成受限自由球員的羅伯生，雷霆應會繼續看重他的防守能力留下，就算他的進攻不太靈光。

(中時電子報)