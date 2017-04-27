MLB》陳偉殷挨滿貫炮 旅美生涯頭一遭
陳偉殷雖被認為是容易挨轟的「飛球型投手」，但化解危機的能力也有口碑，過去從未在滿壘時遭到全壘打狙擊。不過凡事都有第一次，陳偉殷27日一記92哩速球被費城人4棒法蘭柯咬中，旅美生涯首次嘗到1球失4分的苦澀滋味。
陳偉殷今天之前被敲121轟，最多就是挨3分紅不讓，共出現過9次，且有5支為一、二壘有人時挨轟，三壘有跑者被敲的3分炮僅有4支。
法蘭柯過去對陳偉殷12支4，對戰打擊率高達3成33，也有過1轟，這次更是讓殷仔吃足苦頭，2局下率先敲出安打，讓殷仔連續無安打局數停在8局，3局下則一棒掃進4分，此役3度對決，法蘭柯都敲出安打。
(中時電子報)
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