北韓火藥味濃 韓媒稱半島海域潛藏50餘艘潛艇
25日北韓為慶祝建軍85週年，領導人金正恩親自視導下，將南韓納入火力範圍以內，進行最大規模砲擊演習，狂射300至400門長射程炮，朝鮮半島再度瀰漫火藥味。據韓國《中央日報》報導，隨局勢緊張，半島周邊海域也成潛艇高活動區域。傳出，超過50艘潛艇在此，包括韓、朝、美、中、日、俄。
26日北韓官媒釋出30多張現場演習照片，照片中，有約300至400門長射程火炮在岸邊綿延數公里，待下令後，火砲同時對準目標開火，大量炸彈如大雨般狂下，場面相當壯觀，金正恩見演習過程十分成功，不但讚聲連連外，還十分高興表示「百發百中！打得真好！」
另外，根據《韓聯社》指出，北韓這次軍演集中部署在第一線的火砲，整個南韓首都圈皆在其射程範圍之內，挑釁意味特濃。《朝鮮日報》報導，上月底韓美海上聯合軍演，韓海軍在日本海發現前來監視的俄海軍潛艇。
美國也派遣16艘宙斯盾艦部署在半島周邊。另外，日本軍事分析家世良光弘公開宣稱，隸屬於北海艦隊和東海艦隊的20艘中國潛艇也在半島周邊。韓國《中央日報》指出，目前在半島周邊海域有包括韓、朝、美、中、日、俄的超過50艘潛艇在活動。
(中時電子報)
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