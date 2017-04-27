MLB》11轟傲視大聯盟 譚姆斯左腿拉傷退場

譚姆斯因大腿拉傷退場。(美聯社資料照)

釀酒人重炮譚姆斯(Eric Thames)因左腿拉傷，今對紅人之戰在第8局提前退場，此傷已經困擾他5天了。譚姆斯敲出11發紅不讓，領先全大聯盟，第2名才敲出7轟。

譚姆斯前3年在韓職夯124全壘打，今年回歸大聯盟狂開轟，打擊率是超亮眼的3成70，上壘率高達4成89，得27分也是領先群雄。

對於譚姆斯的傷勢，釀酒人教頭康索（Craig Counsell）表示應無大礙。譚姆斯自己則說，明天球隊休兵，後天應該就能回到先發名單。

(中時電子報)