NBA》沃爾投進定心丸！巫師射鷹聽牌
繼續陷入激戰的巫師與老鷹首輪系列戰，這次又是拚到最後關頭才分勝負！靠著沃爾最後47.5秒投進穩住勝局的中距離，巫師27日驚險以103比99氣走老鷹，宣告取得3勝2敗聽牌，雙方第6戰將於29日改到老鷹主場進行。
實力明顯在伯仲之間的巫師與老鷹，首輪前4次都由主場球隊贏球，不過勝負都在個位數內，可見拚戰的激烈程度，27日打到最後70秒，薛洛德投進三分外線，幫助老鷹追到只差2分，幸好巫師仍有沃爾壓陣。
眼見地主巫師勝果不穩，沃爾馬上投進21呎跳投，重新擴大巫師的領先幅度到4分，迫使老鷹喊出暫停，隨後老鷹前鋒米爾沙普跳投不進，球權回到巫師手上，老鷹竟然不用故意犯規戰術，順利讓巫師拖完剩餘時間。
巫師得分最高的是先發射手畢爾的27分，他也有5籃板、3抄截、3火鍋，贏球最大功臣沃爾貢獻20分、14助攻與6籃板，表現依舊全面稱職，波特17分、5籃板，林書豪前籃網隊友波達諾維奇替補拿下14分。
老鷹進攻再次圍繞在薛洛德、米爾沙普兩人身上，薛洛德攻下全場最高29分，且傳季後賽生涯新高11助攻，米爾沙普21分、11籃板，不過前役好不容易拿下雙十的「魔獸」霍華又陷低潮，只拿5分表現嚴重失常。
(中時電子報)
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