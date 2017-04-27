桃竹百貨購物中心母親節檔開打 桃園遠百首度抽汽車

今年百貨、購物中心買氣不振，桃園、新竹地區今 (27)日全面開打母親節檔期，從預購鎖定化妝品、內衣等女性用品擴及全館，甚至下重手搶業績，桃、竹遠東百貨都有抽汽車，中壢大江國際購物中心更大送十足現金抵用券。

大江國際購物中心企劃部襄理楊若琳表示，除母親節必敗的化妝品、內衣最高回饋率逾19％，在現金券回饋多寡、信用卡滿額贈品都是消費者決定購物地點的關鍵，這檔將全館滿額禮、來店禮、銀行滿額禮都改為相當於現金券的十足抵用券。

她說，百貨零售業視母親節是上半年搶業績的重點時機，業界紛紛提前推出母親節預購、加碼回饋刺激買氣，大江更加碼促銷，聯名卡友滿額最高回饋19.2％，優惠直逼周年慶。

台茂購物中心今日至5月14日正式開打母親節檔期，除推出12大專區單筆滿千送百，並特別規劃限量廚房料理的實用卡友禮、滿額贈禮品，也搭配19家銀行配合滿額贈。

桃園遠東百貨、新竹大遠百也同步開打，全館當天累計滿5,000元送500元，也都搭配同體系各不同分店抽汽車，新竹大遠百去年母親節還僅獨自加碼送機車，桃園更是首見。

桃園遠百、新竹大遠百強調，母親節是上半年重要大檔，除國際精品滿1萬元各送800元、1,000元抵用券，其他大家電也有滿1萬元送1,000元，桃園遠百首7日女裝也大做促銷，滿1萬元加送400元。

新光三越百貨桃園站前店、新竹中華店也同時段開打母親節，貴賓卡首5日全館刷5,000元送200元。

太平洋崇光 (SOGO)百貨新竹站前館、巨城 (Big City)指出，隨著電商與實體通路的競爭逐漸白熱化，一向母親節加碼1次，在今年破天荒兩波再鎖定服飾配件，Big City館單筆滿3,000元送300元服飾折價券，站前館滿2,000元贈200元服飾折價券，且都將自5月6日二波加碼滿5,000送500元十足抵用券，名表、大家電、珠寶、名瓷單筆滿10,000元送500元十足抵用券。

(工商)