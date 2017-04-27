鮮魚達人料理刺身，少點嗆辣多點滋味

「青甘刺身．香菜土佐醬油」，以越南辣醬與西京味噌調和的醬料為青甘刺身帶來畫龍點睛的滋味。（馮惠宜攝）

卷卷庵日本料理的母親節套餐，五月一日起開始販售，八道菜色加上開胃菜、甜點，有夠澎湃。(馮惠宜攝)

從事漁貨拍賣長達9年的張雲翔，因為會挑魚，被魚販和日本料理廚師稱為鮮魚達人。（馮惠宜攝）

鰹魚沙拉．紫蘇葉手卷，以哇沙米油搭配辣味酸橘醋及少許芥末和風醬，再附上紫蘇葉及生菜，可直接品嚐鰹魚生魚片佐醬汁後的甘甜微酸滋味，亦可將鰹魚生魚片包入紫蘇葉與生菜中品嚐，變成生魚片手捲。（馮惠宜攝）

誰說生魚片一定要配芥茉才能入口？從事漁貨拍賣9年的張雲翔，從鮮魚達人變日本料理店老闆，打破民眾對生魚片的刻板印象，巧妙運用哇沙米油、哇沙米醋以及自調的哇沙米醬汁來呈現刺身料理的多層次風味。

張雲翔的職場歷練很精彩，學畜牧卻在畢業後從事電腦教學，穿西裝月入十萬元人人稱羨的工作，他卻嫌無趣，一次代班到魚市做拍賣工作，看到形形色色的魚貨，以及三教九流的魚販與廚師，讓他毅然脫下西裝到漁市學拍賣，很會挑魚的他還成為廚師們口中的鮮魚達人。

一年前他在台中草悟道商圈開了「卷卷庵」日式創作料理，店裏的刺身料理充滿創意，像是母親節套餐中的「鰹魚沙拉．紫蘇葉手卷」，以哇沙米油搭配辣味酸橘醋及少許芥末和風醬，再附上紫蘇葉及生菜，要享用時可直接品嚐鰹魚生魚片佐醬汁後的甘甜微酸滋味，也可將鰹魚生魚片包入紫蘇葉與生菜中品嚐，變成生魚片手捲。

另一道「青甘刺身．香菜土佐醬油」，以越南辣醬與西京味噌調和的醬料為青甘刺身帶來畫龍點睛的味覺亮點，另外再佐以哇沙米油與金桔檸檬汁、日本醬油調製的醬汁，讓青甘生魚片呈現另一種春天的清新與柔和感。

店名叫「卷卷庵」主要是紀念他曾靠著批發鮮魚及小卷開創人生的新事業，所以在「卷卷庵」不但可以吃到新鮮美味的生魚片及小卷，張雲翔也將他多年研究廚藝的心得運用在料理中。

(中時)