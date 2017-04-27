俄海軍沒錢打造航母 護衛艦成主力

俄國庫茲涅佐夫上將號航艦將在今年即將大修。(擷取自環球網)

大陸首艘國產航空母艦001A型航母昨日上午正式下水，引來多國關注。而多次在軍備展中展示航空母艦概念模型的俄國，因為資金問題，目前僅升級現有的庫茲涅佐夫上將號航空母艦，不追求建造新航艦。

俄羅斯海軍總司令科羅廖夫表示，擴大俄羅斯航母艦隊的工作正在進行，且這樣任務將會完成，「俄羅斯是海洋大國，需要航母，應要擁有先進、自給自足的海軍艦隊」。

不過有消息指出，2018－2025年國家武裝計劃中，並未提及建造航母一事。新武裝計畫用於發展海軍的經費已確定，但俄國正負未必會增加國防開支。此外，由於從蘇聯時期開始，所有航母都在烏克蘭尼古拉耶夫的黑海造船廠建造，俄國若要建造新航母須解決大量技術、生產等問題。

據俄羅斯《觀點報》報導，俄羅斯國防部表示，護衛艦將成為俄國海軍艦隊主力，護衛艦上搭載十分有效的武器，此外，俄國防長也間接承認俄國海軍能力的侷限性。

俄國防部長紹伊古日前表示，俄國海軍近期主要戰艦為庫茲涅佐夫上將航艦，且裝備高精度遠程武器的多用途護衛艦將成為海軍的主要戰艦。

據《環球網》報導，紹伊古的說法意味著俄國將放棄與美國這種強大艦隊進行全球海洋對抗，進而關注周邊水域的防禦，因此俄國將把重心放在可以打擊陸地目標巡航導彈的載體「護衛艦」。

(中時電子報)