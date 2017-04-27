莎拉波娃復出 擊敗前美網亞軍

莎拉波娃禁賽15個月後，復出首戰就開紅盤。(美聯社)

前世界球后、俄羅斯美女莎拉波娃(Maria Sharapova)，因禁藥事件被禁賽15個月後，終算回歸賽場了！她持外卡參加德國的斯圖加特女網賽，首輪以7比5、6比3擊敗前美網亞軍、義大利選手雯西(Roberta Vinci)，直落二贏球。

(中時電子報)