前瞻初審強渡關山 許毓仁：沒為青年創造機會

《前瞻基礎建設特別條例》昨（26）日完成初審，立委許毓仁在臉書提出七大疑點、三大訴求。（資料照）

許毓仁在臉書提出七大疑點和三大訴求。（翻攝自許毓仁臉書）

《前瞻基礎建設特別條例》昨（26）日在藍綠一陣推擠拉扯中完成初審，國民黨立委許毓仁在臉書上提出七大疑點、三大訴求，許毓仁表示，很遺憾這麼粗糙又不前瞻的計畫就在20分鐘內被強行通過了，8800億動用特別預算，全數舉債，毫無究責條款、監督機制，將來全民將背負龐大債務。

許毓仁提出七項疑點：

一、六場公聽會後毫無修正，有開跟沒開一樣。

二、特別預算的使用方式，完全拖垮下一代(根據國家舉債規定，舉債上限為未來三年GDP的40%，前瞻基礎建設已經舉債高達35.5%。也就是說，如果台灣在八年內有任何的大型天災，國家將完全喪失舉債空間)。

三、全數舉債毫無監督機制和究責條款，無法監督，肥了財團包商，苦了人民。

四、偏重軌道建設，毫無前瞻性，4400億軌道建設帶來多少效益？軌道是未來運輸主流嗎？沒有看到軟體硬體整合。200億鋪柏油路也被放入前瞻計畫？

五、各部會無可行性評估，國發會、經濟部承認在整個計劃裡毫無扮演角色。

六、青年貧窮問題，依舊沒有在前瞻計畫裡看見任何為青年創造任何機會。

七、毫無環評與土地使用徵收評估，嚴重危害土地與居住正義。

他也提出三大訴求：

一、需增設「防綁樁條款」，總金額達10億元以上的採購，應由中央執行機關辦理公開招標，避免圖利特定廠商。

二、需增設「究責條款」，審計機關審核前瞻基礎建設計畫，若發現工程進度未達預定進度80%時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查；而對年度計畫執行結果未產生計畫效益，而有重大浪費之情事，各執行機關相關人員應負財務責任。

三、需增設「監督機制」，預算未用盡則應繳回國庫，並由審計機關於下一年適度縮減預算；每年提出計畫結果報告，並公告在網站上等。

(中時)