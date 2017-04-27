花系列女星美國爭光！涂善妮英文演講 說完才怕

涂善妮在休士頓市政廳全英文演講。（圖／取材自涂善妮 Sunny Tu臉書）

女星涂善妮以電視劇《還君明珠》打開知名度，並演出「花系列」連續劇爆紅，成為一線女星，《長官好》、《軍官與淑女》等戲都是經典，近日涂善妮赴美國休士頓參加電影節活動，休斯頓市政府並把她的生日2月14日定為「涂善妮日」，涂善妮還生平第一次英文公開演講，同時有電視轉播，她也透露說完了才有些後怕。

涂善妮近日現身休士頓市政廳，由市長獲頒獎狀給她，同時，涂善妮以英文演講5分鐘，談到参與的電影節活動和電影拍攝，全程有4家電視台實況轉播，涂善妮生平第一次英文演講，儘管她透露「說完了才有些後怕！」不過涂善妮台風穩健、有自信，頗有大將之風。

對於自己的表現，涂善妮謙虛說：「雖然說得不太流暢，但是對我而言是難得又難忘的經驗。」同時也提到，希望她的努力能讓休斯頓國際電影節更重視台灣的電影產業。

(中時電子報)