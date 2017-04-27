奶茶妹妹聚會 狂到請來美國半個時尚圈
「奶茶妹妹」章澤天嫁作人妻後，她不僅替老公劉強東生下一子，更淡出演藝圈專心在商場打拚，先前她多次展現自己女強人的一面，不僅曾和微軟創辦人比爾蓋茲碰面，近日她參加聚會，更被說幾乎請來美國半個時尚圈，連堪稱「最高齡時尚指標」的艾瑞絲愛普菲爾（Iris Apfel）都現身！
章澤天最近貼出一張她參加的聚會照，仔細一看，與會人士有不少都是知名品牌高層，而章澤天自信的在合照最中間，宛如女主人，可最吸睛的，莫過於站在她一旁的時尚指標艾瑞絲愛普菲爾！
艾瑞絲愛普菲爾總是以大眼鏡搭配華麗服裝，曾說過「我是最老的年輕人」等名言，她的時尚還被拍成電影，地位相當高。
(中時電子報)
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