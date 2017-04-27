國中會考因年改抗議改場地 李來希：考試重要嗎？

全國公務人員協會理事長李來希表示，若接續的條文審查仍一意孤行，將規劃520進一步抗爭。(本報資料照片)

反年金改革團體計劃在520蔡英文總統就職滿一年上街頭抗議，由於當天剛好與國中會考撞期，北一女與成功中學將改考場，外界質疑學生是無辜被波及，對此全國公務人員協會理事長李來希反問，「學生無辜我們有辜嗎？退休軍公教何辜？我們生活要不要過下去？不過就是個考試嘛，有這麼重要嗎？」

李來希說，「因為一個考試就不吃飯不睡覺了嗎？這國家在這樣下去考上又怎樣？」他指出，日前他率眾去中興大學抗議，有家長叫他們不要這麼吵，怕影響女兒考試，李來希反質疑家長，「中興大學是培養公務員的主要大學，國家在這樣下去，你女兒考上又怎樣？」

李來希痛批這國家就是「考試誤國」，不知民間疾苦只知道考試，先解決社會問題，這些事都不會發生，教育部整天都在搞考試，考試引導教學，搞出這麼多法匠。

李來希也指出，520、521其實早已被執政黨給申請走，所以不會影響北一女，不會影響成功中學，這個政府小動作很多，對付這個小動作這麼多的政府，他們將會靈活處理一些回應的動作。

(中時)