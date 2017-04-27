警力有限、民力無窮！永福所受贈蒐證器材
「警力有限、民力無窮！」 西屯區福聯里里長馮進通、永福福德祠主委羅文祥有感於警察勤務日益繁忙，日前至第六分局拜訪所長徐國清，認為派出所為地方治安及交通貢獻良多，希望能捐贈同仁勤務配備略添棉薄之力，捐贈蒐證攝影機2臺，由永福所長代表受贈。
所長徐國清表示，轄內治安要點有中科商圈，鄰近中部科學園區、西屯路及臺灣大道等交通要道，工欲善其事，必先利其器，繁忙的警察工作亟需精良的執勤配備，感謝地方仕紳對警察工作的肯定及支持。
警察人員站在第一線與民眾接觸，處理事故種類繁雜；例如: 行政協助、為民服務等維護民眾之生命財產安全，與民眾個人權益息息相關，近年來社會大眾對警察有更高的期望與標準，常有民眾投訴、爆料員警執勤作為，蒐證適時還原澄清現場狀況，有助於維護警察形象。
里長馮進通及主委羅文祥對此表示，僅係盡棉薄之力，警力有限，民力無窮!期許永福所持續守護地方治安及交通。
(中時)
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