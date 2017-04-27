會計師變科技女青農！劉金枝種出有機活芽菜

劉金枝用科技廠房打造無塵自動化芽菜農場，專利栽培設計讓有機「活」芽菜新鮮上桌。（新北市農業局提供）

林口芽寶寶有機農場負責人-劉金枝，從會計師搖身變科技女青農，用科技廠房打造無塵自動化芽菜農場，專利栽培設計讓有機「活」芽菜新鮮上桌。

劉金枝畢業於成大會計系，原本擔任科技大廠的財務管理與專利申請顧問，後來因為全球金融風暴後公司業務量大減，便開始與同事們規劃轉行創業，恰逢政府開始推動有機農業輔導與驗證，以及越來越注重健康養身的社會風氣下，決定投身於有機農業的生產中。由於沒有任何農業背景，一開始選擇入行門檻低、可以水耕栽培的芽菜種植。

從98年開始轉作芽菜，直到99年通過有機驗證，過程中不斷的摸索與失敗，原本一起創業同伴也因種種原因離去，只剩下劉金枝靠著熱忱堅持到現在，心思細密的她建立系統化栽培模式，讓她能夠一人包辦採購、生產與配送，一周穩定生產600盒芽菜。

透過新北市首創 「小農鮮舖」品牌建立通路，讓用心栽培的新鮮有機活芽菜在農會超市與連鎖超市都能夠買到，不僅讓銷售穩定，也能夠節省人力成本，大幅減輕經營壓力。

劉金枝表示，原本以為芽菜容易栽培，在一開始催芽時就面臨發芽率不均與黴菌汙染的難題。為了提供顧客高品質純天然芽菜，使用成本高的有機種子來生產芽菜，不斷嘗試最佳催芽條件與水分管理，以解決發芽率不均問題。她特別打造6間負壓無塵廠房，透過空氣和水源過濾、紫外線殺菌以及全自動澆水系統，嚴格管控芽菜生產環境，最後才把黴菌汙染降到最低。

除此之外，她還有一個秘密武器，通過專利申請的無介質芽菜培苗盒，從催芽到出貨芽菜都不需再經過水洗，不僅能夠保留芽菜最豐富營養成分，也讓芽菜的保存期限大幅延長，讓顧客能夠吃到最新鮮無汙染的有機「活」芽菜。

農業局表示，為輔導與推廣有機農業，農業局提供租地、驗證、有機肥料、小型農機、生產資材以及溫室設施補助，減輕農友負擔，此外也媒合通過驗證的有機小農進入農會附屬超市小農鮮鋪上架，並且能夠優先進駐新北市農夫市集販售。

(中時電子報)