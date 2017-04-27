套圈圈詐騙再現高屏地區，婦人慘輸3萬

夜市常見的套圈圈遊戲，竟成詐騙集團騙錢工具。（林宏聰翻攝）

高市林園區謝姓婦人2月底在路邊看到套圈圈攤位，好奇上前觀看，結果竟被旁邊圍觀的群眾慫恿下注，令她慘輸3萬元，後來越想越不對，4月26日再於路上撞見同批人，又在擺攤賭套圈圈，才知道遇上詐騙集團，趕緊報警；警方逮獲高姓、簡姓男子，高嫌坦承6人1組吸引不知情的民眾，由熟練套圈圈技巧的同夥出面對賭，訊後被依詐欺罪嫌移送法辦。

50多歲謝姓婦人2月22日上午外出買菜，行經中芸三路，看見路邊有群人在玩套圈圈，好奇上前察看，旁邊圍觀的群眾趁機洗腦，說「下注穩賺不賠、超好賺」，令她相當心動，每次下注3000元賭對方套不中，沒想到越陷越深，還到提款機領錢來加碼下注，最後總共輸了3萬元，連手上的金戒指也輸掉。

謝婦返家後覺得奇怪，懷疑遇上詐騙集團，但也只能認栽，沒想到2個月後、4月26日上午，她又在同個路段見到同批人，於是立刻通報轄區中芸派出所，員警趕抵後，詐騙集團成員騎機車鳥獸散，僅逮獲63歲高姓、56歲簡姓男子。

高男坦承，以6人1組團體行動，其中1人苦練套圈圈技巧，其他人佯裝群眾，慫恿不知情的民眾下注對賭，起初他們都套不進，等民眾下注越來越多，他們才一展身手，連續將藤製圈圈套進瓷娃娃，將賭金一掃而空。

警方訊後，將兩人依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並擴大追查其他共犯；高市林園分局表示，相同手法2年前也曾出現，最近又在高屏地區出沒，提醒民眾多加注意。

(中時)