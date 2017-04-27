邱議瑩譴責藍委破壞公物 網酸：失智？學妳踹門的

邱議瑩在臉書譴責藍委破壞公物，遭網有酸：你阿茲海默症了嗎？學妳踹門的。(擷取自邱議瑩臉書，合成照，劉宗龍攝)

不滿前總統陳水扁被移送台中監獄附設培德醫院專區接續治療，立委邱議瑩踹破法務部長曾勇夫的辦公室大門。圖為法務部長曾勇夫說明綠委到訪的經過及談話內容。（資料照，劉宗龍攝）

邱議瑩踹破法務部長曾勇夫的辦公室大門。（資料照，劉宗龍攝）

立法院昨(26)日審「前瞻基礎建設特別條例草案」，召委邱議瑩宣讀條文不到1分鐘逕自通過，完成初審，藍綠雙方無共識爆發推擠衝突。邱議瑩公開「譴責國民黨立委破壞公物、砸桌子、拔麥克風，還對著會場所有人員潑水、潑咖啡！」遭網友大酸「真的要譴責一下！應該學妳踢門啊！」、「你阿茲海默症了嗎？」、「這種行為確實該譴責，但踹門的妳最沒資格說這句話吧！」

《前瞻》草案，藍綠爆衝突，藍委費鴻泰不滿表示，邱議瑩只花了1分鐘，就將全案送交院會，若以預算8千9百億計算，民進黨「1秒鐘就花掉148.33億元！」。民進黨則反控藍委暴力，邱議瑩說：「再怎麼野蠻也不要阻止國家建設。」

邱議瑩也在臉書上PO出7張現場照，譴責國民黨立委破壞公物、砸桌子、拔麥克風，還對著會場所有人員潑水、潑咖啡！但回顧2013年4月19日，民進黨立委們不滿前總統陳水扁被移送台中監獄附設培德醫院專區接續治療，前往法務部抗議，邱議瑩踹破法務部長曾勇夫的辦公室大門。

網友直酸「指責別人前，看看自己以前又是什麼德行，妳這樣跟做賊喊捉賊有什麼不同？」、「你們在野時，什麼野蠻招數沒用過，你阿茲海默症了嗎？」、「踹門、打人嘴巴、罵人髒話，你是最沒資格說這些話的立委！」、「民進黨是爆力始祖」、「阿你可以靠北警察、又可以踹門，人家不能丟東西？真奇怪欸 登真」、「好一個討拍文，還好意思譴責別人？刮別人鬍子之前，先刮自己的鬍子吧！」、「妳還好意思譴責國民黨破壞公務，怎麼不說一下妳自己踹門？會破壞公務還不是妳們民進黨所造成的，不檢討自己卻在怪別人，真好笑」

(中時電子報)