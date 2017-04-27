《不貧窮藝術節》開跑！亮點不「貧」、創新不「窮」

《不貧窮藝術節》至今為第三屆，除了原本系列演出活動，今年並增加了新主題、新場地。（藝起文化基金提供）

藝術不貧窮！創意能激出無限可能！2017《不貧窮藝術節》將於4月29號至5月28號在藝起文化基金會小劇場與肆意咖啡酒館舉辦。《不貧窮藝術節》是一個以微型藝術節為概念，為青年藝術家專屬打造的平臺。《不貧窮藝術節》至今為第三屆，除了原本系列演出活動，今年並增加了新主題、新場地。

歷屆《不貧窮》由不貧窮音樂會、不貧窮表演燴、不貧窮舞蹈匯、不貧窮系列課程、沒蚊子電影院等等精彩的節目所構成。今年不僅如此，還增加了肆意咖啡酒館新場地，讓演出激發出更多的可能性；增加了主題甄件，發揮藝術家們的創意；藝起論壇，讓參加者更加瞭解藝術奧妙所在。相信這些新亮點、新創新一定能夠讓參加2017《不貧窮藝術節》的你拍案叫絕。

2017《不貧窮》的演出空間不單只有基金會內部的小劇場，位於博愛路上的肆意咖啡酒館是今年藝術節所擴大的據點；老闆娘本身也是出自藝術相關科系畢業，她得知2017《不貧窮藝術節》的企畫後，毅然決然與藝起合作，提供肆意咖啡酒館的場地，表演藝術與咖啡酒館的碰撞，將會激起怎麼樣的火花呢？

新的場地，不但讓表演者能夠多一個選擇，還能讓觀眾們在舒適的環境享受表演藝術。

今年同時推出了以「命理」為題向各路英雄發出英雄帖。希望藉此挑戰青年藝術家們的各種可能性，發揮他們的創意，讓藝術作品更具挑戰性，在藝術道路上更上一層樓。這次甄選的青年藝術家們將會如何將命理主題融入作品，讓我們敬請期待。

第三屆不貧窮藝術節共有四場課程、四場音樂會、兩場表演燴、、一場舞蹈匯、一場電影院及兩場論壇活動，4/26日開幕活動中，楊景翔演劇團戲劇顧問哈利也透露，本次講座將由楊景翔演劇團駐團導演陳仕瑛及最近有參與「通靈少女」的編劇林孟寰，為觀眾帶來精彩的內容。

《不貧窮藝術節》系列活動從4月29號開跑，一直持續到5月28號，在藝起文化基金會小劇場與肆意咖啡酒館精彩呈現。藝起邀您共同參與，「藝」起感受年輕的活力、「藝」起觸摸藝術的生命力、「藝」起聆聽講者的魅力。

(中時電子報)