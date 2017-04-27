桃園婦幼商品展28日登場4天 消費滿額雙重抽

桃園市長鄭文燦宣布「2017桃園婦幼商品展」自28日至5月1日在桃園酒廠舉行，除可憑媽媽手冊免費兌換市值逾3,000元「專屬媽媽包」，消費滿2,000元也有雙重抽獎，總獎額300萬元。

鄭文燦表示，2017桃園婦幼商品展設婦女生活用品暨美容用品、嬰幼兒及兒童用品、玩具休閒及童書教育、孕媽咪生活保健、特色美食及台酒6大展區，從懷孕媽媽到嬰幼兒等各式商品一應俱全，要讓大家一次買足。

鄭文燦指出，桃園婦幼商品展已連續6年由鑀德恩公司贊助「專屬媽媽包」，福容飯店主廚阿基師也會教學月子餐料理，市府也規劃機場捷運長庚醫院 (A8)站到桃園酒廠的免費接駁專車。

桃園市政府經濟發局長朱松偉表示，參展業者天天推出超低折扣及1元競標搶來刺激消費，民眾消費滿2,000元可參加好禮雙重抽，第一重每天提供100個福袋，價值近3,000元，現場即時抽；第二重則是市值7萬元的廣和月子餐、西班牙台北兒童寫真館、晶綻囍事的全家福專輯等，共計100項總獎項，將於活動結束後公開抽獎。

(工商)