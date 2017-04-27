飛越6千公里 美軍試射義勇兵洲際飛彈秀肌肉
從太平洋東岸的加州到西南岸的馬紹爾群島（Marshall Islands），一共約6,759公里的距離，美軍的義勇兵三型洲際彈道飛彈（Minuteman III missile）於昨晚試射成功，落點於馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）海域。本次試射任務，飛彈雖並未武裝，但明顯地是向潛在敵人展現美軍長程的戰略武力，欲達到震懾嚇阻的效果。
據美國洛杉磯時報（LA Times）報導，美國空軍昨晚從加州范德堡基地（Vandenberg Air Force Base），透過海軍的E-6「水星」電子戰機（Boeing E-6 Mercury）下達發射命令，向南太平洋的馬紹爾群島發射義勇兵三型洲際飛彈，在橫越6,759公里後，最終落點落在群島的瓜加林環礁海域。本次試射屬於非武裝試驗，同時測試海空雙方協同作戰能力，有意向如北韓等潛在的敵軍，展現美軍長程遠距的武裝力量，試圖藉此警告金正恩（Kim Jong-un）別輕舉妄動。
由波音（Boeing）研製的義勇兵洲際彈道飛彈，隸屬美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command），是美軍核攻擊的主力飛彈之一。1962年一型問世，本次試射的三型則是1970年代開始生產服役。義勇兵洲際飛彈是透過陸地上的飛彈發射井（MLCC）發射，飛行速度為每秒7.8公里，最大攻擊範圍能達到13,000公里以上。美軍目前仍有約450枚現役的義勇兵洲際飛彈，主要存放於蒙大拿州、北達科他州和懷俄明州的空軍基地內。
美國空軍官方表示，本次試射任務提供珍貴的數據，也再次證實出廠一甲子的義勇兵洲際飛彈，依然是一款可靠的長程戰略武器。未來軍方仍持續升級更新，藉此確保美國國土安全和各區域的和平穩定。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。