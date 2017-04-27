飛越6千公里 美軍試射義勇兵洲際飛彈秀肌肉

美軍昨晚從加州范德堡基地試射義勇兵三型洲際飛彈。（圖/美軍全球打擊司令部）

從太平洋東岸的加州到西南岸的馬紹爾群島（Marshall Islands），一共約6,759公里的距離，美軍的義勇兵三型洲際彈道飛彈（Minuteman III missile）於昨晚試射成功，落點於馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）海域。本次試射任務，飛彈雖並未武裝，但明顯地是向潛在敵人展現美軍長程的戰略武力，欲達到震懾嚇阻的效果。

據美國洛杉磯時報（LA Times）報導，美國空軍昨晚從加州范德堡基地（Vandenberg Air Force Base），透過海軍的E-6「水星」電子戰機（Boeing E-6 Mercury）下達發射命令，向南太平洋的馬紹爾群島發射義勇兵三型洲際飛彈，在橫越6,759公里後，最終落點落在群島的瓜加林環礁海域。本次試射屬於非武裝試驗，同時測試海空雙方協同作戰能力，有意向如北韓等潛在的敵軍，展現美軍長程遠距的武裝力量，試圖藉此警告金正恩（Kim Jong-un）別輕舉妄動。

昨晚美軍試射義勇兵三型彈道飛彈的場景。（圖/美國空軍全球打擊司令部）

LGM-30 Minuteman Launch - ICBM

由波音（Boeing）研製的義勇兵洲際彈道飛彈，隸屬美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command），是美軍核攻擊的主力飛彈之一。1962年一型問世，本次試射的三型則是1970年代開始生產服役。義勇兵洲際飛彈是透過陸地上的飛彈發射井（MLCC）發射，飛行速度為每秒7.8公里，最大攻擊範圍能達到13,000公里以上。美軍目前仍有約450枚現役的義勇兵洲際飛彈，主要存放於蒙大拿州、北達科他州和懷俄明州的空軍基地內。

美國空軍官方表示，本次試射任務提供珍貴的數據，也再次證實出廠一甲子的義勇兵洲際飛彈，依然是一款可靠的長程戰略武器。未來軍方仍持續升級更新，藉此確保美國國土安全和各區域的和平穩定。

(中時電子報)