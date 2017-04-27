偷吃王寶強妻！小王宋喆現況過很爽
王寶強前妻馬蓉因和其經紀人宋喆搞婚外情，讓王寶強忍不住在微博自揭家醜、坦言被戴綠帽，此風波鬧得滿城風雨，王寶強也讓網友相當心疼。而事件爆發後，當事人馬蓉與宋喆神隱，但宋喆近來卻被拍到和媽媽看豪宅，心情和生活顯然不受影響。
宋喆在爆發與馬蓉偷情事件後，兩人幾乎都神隱，唯獨王寶強因還有電影宣傳不得不出面面對媒體。儘管這之間兩人被冠上「姦夫淫婦」名稱，宋喆也被爆曾躲在家中不肯出來，但最近他被大陸狗仔拍到，和媽媽一同去看豪宅，就連接到電話時也是笑容滿面，看似心情不受影響。
而在這過程中，宋喆也被拍到有到前妻家中拿走自己物品，但似乎這對宋喆而言都不算什麼，不少網友看見他的現況後，都不滿宋喆似乎過太爽，毒舌留言要他出來面對，給王寶強一個交代。
(中時電子報)
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