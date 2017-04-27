高鐵端午加開156列車 周六開賣
5月端午節4天連假，台灣高鐵為服務返鄉及出遊旅客的需求，自5月26日（五）至31日（三）規劃6天端午節疏運，期間加開156班次列車（南下64班、北上92班）總計提供967班次的旅運服務，29日周六開放購票。
高鐵表示，旅客可透過高鐵合作便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午連假期間所需的車票。
此外，配合端午節連續假期，6月3日（六）調整為上班日，當日高鐵公司將於通勤時段，增開5班次列車，以服務旅客。
台灣高鐵端午節疏運期間，規劃401班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次逾41%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。
高鐵公司依據過往端午節假期之旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂。且南港轉運站西站已正式啟用，多家往返基隆、宜蘭地區的客運業者進駐營運，台鐵也配合改點，調整多班次往返花蓮地區的自強號，增停南港站。
高鐵表示，由於疏運期間人潮眾多，建議自台北站搭車的旅客，可提早到站候車，年長或有需要乘車協助的旅客，或提前致電高鐵客服中心申請「乘車導引服務」。
(工商)
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