NBA》不滿籃網最終役輪休 史騰：可恥

史騰擔任聯盟總裁期間，相當痛恨球隊採用輪休制度，可惜如今總裁已經不是他了。(美聯社資料照)

在位期間相當反對輪休的前NBA總裁史騰，27日把矛頭指向林書豪效力的籃網，因為籃網本季最後1場例行賽刻意讓豪哥、布魯克羅培茲輪休，造就39分慘輸公牛，且保送公牛擠下熱火挺進季後賽，史騰說：「太可恥了！」

「我不明白當時決定輪休主力，籃網管理階層在想什麼，」史騰接受《USA TODAY》訪問表示，「儘管籃網已遭淘汰，他們應該帶著尊嚴跟公牛交手，他們沒道理讓主力輪休，儘管聯盟總裁可能無法過問，但我為籃網感到羞恥。」

擔任NBA總裁期間，史騰對於球隊輪休相當「感冒」，甚至曾開出最重罰單，也就是25萬美元的罰款給馬刺，因為馬刺在2012年的1場全國直播的例行賽，竟讓4名主力輪休，避免跟當時擁有三巨頭的熱火正面交鋒。

相較於史騰的重罰處置，現任NBA總裁席爾佛態度明顯趨於保守，除了從未針對球隊輪休罰款，更暗示輪休是合法的，造成NBA本季各隊都採用輪休，以便保障球員健康與體能狀態，卻完全忽視買票進場的球迷感受。

「或許假以時日，會有適合的醫療手段，來決定球員是否需要輪休，並非交給總教練決定球員到了客場是否上場。」史騰說，只是看見本季各隊如此「猖狂」輪休，史騰失望也屬理所當然，可惜他已離職，也只能出張嘴罷了。

(中時電子報)