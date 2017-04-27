文化快遞》第6屆松山文創學園祭 2017躍向夢想「競‧勁」

第6屆松山文創學園祭 2017 躍向夢想 競‧勁

松山文創學園祭創作青年交流活動頒獎典禮大合照。

由松山文創園區主辦的「松山文創學園祭」，除打造園區成為原創基地之首波概念，亦是園區年度自辦、累積原創能量的重點活動。從2012年舉辦第1屆以來，參觀人數逐年攀升，今年已來到第6屆，68間系所38檔畢展輪番精采登場，展期從4月25日至6月12日，為期一個半月，預估將有超過5千名學生參展，吸引約30萬人觀展，畢展此祭典規模與系所跨領域皆為國內難得一見。

第5屆松山文創學園祭─中國文化大學資訊傳播學系畢業成果展。

呈現獨一無二的畢展盛會

以往大部分的學生畢業展覽多以校內為主要的展覽場域，但隨著臺灣有越來越多的展覽空間開放，並針對學生畢業展覽主動釋出優惠，使得越來越多學生勇於走出學校，辦理校外畢業展覽，讓更多民眾能夠看到學生畢業作品的創作力。

「松山文創學園祭」3年來有將近百所以上的大專院校來此舉辦畢業展覽，除給予場地優惠外，還協助所有的畢業展覽聯合行銷宣傳，並辦理免費策展、行銷宣傳及藝企合作工作坊，以實際經驗教導學生，讓學生對於辦理校外畢業展覽不再恐懼及迷惘。

另外，由於松山文創園區的場域空間較大，也使得跨校系聯合畢業展覽成為近年來的趨勢，由3～5所就讀相同科系的大學舉辦聯合畢展，除了可共同分享大型展場、分擔展覽成本外，更能同步吸引不同學校的在學學生及老師們前來看展，創造更大的觀賞效益。

籌備活動的熱血青年精神，猶如運動員盡力與自我競賽，應屆生透過新意與巧思，於園區內大顯身手，呈現一場獨一無二、精采可期的學生盛會；因此2017年的松山文創學園祭以「『Only You‧Only Youth』競‧勁」為活動主題，希望學生在這裡不只是舉辦畢展，也能透過周邊課程講座、延展與交流計畫延續創作能量，延伸出無限的可能性。

參與校系多元展現創意無設限

展出校系包括建築、空間與景觀設計、織品服裝設計、美術、大眾傳播以及新媒體設計等科系，其中「台灣室內空間設計學會」已連續6年策劃室內空間設計聯合畢展；「中華民國景觀學會」也於去年加入學園祭，辦理全國景觀校系聯合畢業成果展。有別於一般展覽，松山文創學園祭最特別的是學生們勇於展現最大膽、獨創的布展技法和作品，在這裡可以看到他們的用心與特殊的手法表現，無論是想盡辦法廢物利用，或以最平價的素材創造出高價值作品，這些都是學園祭最與眾不同的觀點與另類收穫。另外，松山文創園區還有一項優勢──不定期舉辦各類展覽、講座，吸引許多專家學者、各界名人及業界人士參與，在活動期間，提升作品能見度和曝光機率，學生們甚至有機會直接被網羅、增加就業機會。

「東西好文創市集」提供手作業者更多元、更豐富的展現舞臺。

音樂演出×文創市集豐富加乘

在學園祭期間，一邊逛畢展，還可以一邊聽音樂、逛文創市集。除了靜態的學生畢業展覽外，每年都有精采表演的音樂舞臺，由園區與樂手巢合作的「松菸現場」，邀請學生樂團及線上活躍的樂團演出原創音樂，增加校園與獨立樂團的交流機會，更扣合學園祭的活動宗旨。而週末位在辦公廳舍前的「東西好文創市集」，可以沐浴在綠蔭、古蹟氛圍裡，逛好物、放鬆身心，讓畢展不僅僅是靜態的展覽，還有更多好玩、有趣又有收穫的休閒娛樂。

第6屆松山文創學園祭展前工作坊，妞新聞創辦人兼執行長王憲邦分享行銷企劃與媒體公關實務。

展前課程×創作青年交流多方資源挹注

松山文創園區於3月4日舉行學園祭講座「展前工作坊」，今年特別邀請臺灣設計師連線執行統籌邱乾珉、buyMood白目叮創辦人徐碧霜分享策展思維及職涯經驗，妞新聞創辦人兼執行長王憲邦分享行銷企劃與媒體公關實務，於開展前一個月召集各校畢展籌劃小組參與工作坊課程，針對策展、布展、行銷、公關等學生籌劃畢展相關議題進行實務經驗分享，使學生熟悉畢展所需的展覽實務、學習行銷媒體實務。

此外也策辦「創作青年交流活動」，此計畫之宗旨為提供青年創作者就業前實務經驗，並開拓青年國際視野，故於學園祭中建立評審機制，發掘具潛力之新秀作品，將作品分為「時尚與視覺設計」、「大眾傳播」與「空間與景觀設計」3大項目評選，依比例選出入選、備取作品、頒發獎學金及入選證書，每類再分別選出優選1件、佳作2件頒發獎學金，給予優秀學生鼓勵，並打造系列課程講座，提供青年創作者就業前實務經驗學習。以銜接學院與社會生活，並打造後續延展及系列講座，整合各方資源、建立平臺、拓展機會，將松山文創學園祭全方位打造為結合實務教育、國際交流、優秀人才（種子）資料保存之重要平臺。

第6 屆松山文創學園祭

時間│即日起至6/12，週一至週五10:00～19:30，週六、週日至20:30

地點│松山文創園區（臺北市松山區光復南路133號）

票價│免費

電話│02-2765-1388

(中時電子報)