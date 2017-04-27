曾仁和6局失4分 第2勝入袋

效力美職小熊的右投曾仁和。(中時資料照)

效力小熊2A的台灣投手曾仁和，今先發面對雙城，主投6局，丟4分，摘下本季第2勝。曾仁和6局被敲6安，包含1發2分炮，投出2次三振、3個保送，失4分、3責失，自責分率2.45。

(中時電子報)