「北捷旅遊套票」好好玩！登101景觀台、嘗小籠包、吃芒果冰

來台北要玩什麼呢？上台北101景觀台看看台北景致好不浪漫。（本報系資料照）

來台北要玩什麼呢？上台北101景觀台看美麗夜景、大啖芒果冰、品嚐美味小籠包！是很多旅人的最愛！想要玩得盡興、用最便捷省錢的方是就是「搭捷運」囉！

詢問度超高的遊台北必備捷運旅遊套票再度上市囉！自106年4月28日起至106年10月31日止，至各捷運站旅客詢問處購買捷運一日票、24小時票、48小時票、72小時票任一款捷運旅遊票，即贈送知名冰品店「Ice Monster」、老字號餐廳「高記」、「台北101觀景台」及購物中心等3家台北著名商家優惠券，優惠總價值最高達620元，讓您一卡在手，吃喝玩樂一次擁有！

詢問度超高的遊台北必備捷運旅遊套票再度上市囉。（圖取自台北捷運官網）

台北捷運路網四通八達，沿線有許多知名景點，是背包客們旅遊時的交通首選，為了方便大家跟著捷運遊台北，北捷公司已陸續推出捷運24小時票（每張售價180元）、捷運48小時票（每張售價280元）及捷運72小時票（每張售價380元），自首次刷卡進站之時間起，連續24小時、48小時或72小時，在營運時間內，可不限次數搭乘台北捷運。

此外，另一款捷運一日票每張售價150元，票卡限啟用當日營運時間內有效，有效期間內可不限次數搭乘台北捷運，讓您輕鬆安排台北一日遊。

芒果冰已成為台灣的「觀光美食」。（ICE MONSTER提供，本報系資料照）

出外旅行規劃行程時，除了盡興之外，更要精打細算，北捷公司特地與業者合作推出多款獨家優惠，只要購買捷運旅遊票即贈送優惠券，內容如下。

◎「台北101觀景台」：憑券購買「台北101觀景台」全票1張享9折購票優惠，購票後至5F「台北101Cafe’」消費可抵飲料50元（每券限優惠1次）。

◎「台北101購物中心」：憑券至「台北101購物中心」B1F伴手禮區陳允寶泉專櫃可免費兌換太陽餅乙份；外籍旅客申辦「台北101國際貴賓卡」還可憑會員條碼至B1服務中心領取優惠大禮包1份，內含多重優惠券。

◎「Ice Monster」：憑券來店消費即贈送2球小雪酪，同時消費全系列商品可再享85折優惠 （每券限優惠1次）。

◎「高記」：憑券來店消費即贈送每人1顆極品流沙包；消費滿1,000元，即可獲得上海鐵鍋生煎包、元籠小籠包或蝦仁燒賣1籠（3種任選1種）。

(中時電子報)