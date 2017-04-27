馬幼興險輕生 陳珮騏護舊愛：他真心和人戀愛

陳珮騏發文鼓勵馬幼興。（圖／本報系資料照片）

男星馬幼興去年7月遭同劇唐姓女演員指控性侵，馬幼興隨即反控唐誣告，馬年初獲不起訴處分，而彰化地檢署追查後，認定因是唐女為隱瞞劈腿2男事實，誣陷馬幼興，唐女則依誣告等3罪起訴，馬幼興昨開記者會聲淚俱下，哭訴名聲崩壞、工作全無，他還差點想不開，前女友陳珮騏為此表達心疼，怒批唐女，並力挺舊愛：「他一個單身男人真心誠意的和人交往戀愛卻被如此誣陷？！」

陳珮騏曾與馬幼興傳出緋聞，現在兩人則維持好友關係，年初馬幼興獲判不起訴，陳珮騏第一時間為他道賀，他昨晚也在臉書力挺馬幼興，認為他身為單身男人「他只是單純相信對方也是真心仰慕、交往！他只是正常的和女朋友往來！」沒想到卻遭唐女誣陷，甚至還有人落井下石。

陳珮騏也怒轟唐女「妳惡意要毀掉一位努力賺錢養家的好人一世清白，就為了要圓妳一個劈腿的謊？！妳怎還能夜夜安眠？！」痛批她怎麼承擔得起，並提到唐遭起訴，是司法還馬幼興清白的第一步，呼籲唐自律「別再找人來對他施壓！」

而當陳珮騏談到馬幼興時，語氣趨於和緩，表示替馬幼興開心他為自己澄清，儘管不知道他何時才有機會回到演藝圈「但我仍相信，老天一定會為你再開一條康莊大道。」同時也向馬幼興喊話「你不孤單！」為他鼓勵並要馬幼興不要放棄。

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